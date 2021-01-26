Son dakika haberleri! Mobilya fabrikasında yangın (2)
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Son dakika haberleri! Mobilya fabrikasında yangın (2)

26.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 01:05

Son dakika gündem haberi: Adana'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adana'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölyeden yükselen alevler, bitişikteki 3 katlı evin alt katlarına sıçradı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri! Mobilya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberleri! Mobilya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberleri! Mobilya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberleri! Mobilya fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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