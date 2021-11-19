Adana'da mısır yılanı bulunduran kişiye 5 bin 211 lira ceza - Haberler
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Adana'da mısır yılanı bulunduran kişiye 5 bin 211 lira ceza

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da mısır yılanı bulunduran kişiye 5 bin 211 lira ceza

Adana'da bir kişiye mısır (corn) yılanı bulundurmaktan 5 bin 211ceza kesildi.

ADANA (AA) - Adana'da bir kişiye mısır (corn) yılanı bulundurmaktan 5 bin 211ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla mısır yılanı getirildiğini belirledi.

Ekipler, takip sonucu yakaladıkları mısır yılanı bulunduran kişiye 5 bin 211 lira ceza kesti.

Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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