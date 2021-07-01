Adana'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da, mısır ve ayçiçeği tarlalarında 981 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da, mısır ve ayçiçeği tarlalarında 981 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Hamam Mahallesi Tılan mevkisindeki mısır ve ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

İki tarlada 981 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, O.Ç. ve B.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun