Adana'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
12.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 02:00
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Oktay U. (59) idaresindeki 01 GD 895 plakalı minibüs, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Kutbettin Elçi'ye (47) çarptı.
Elçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA