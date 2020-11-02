Adana'da minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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Adana'da minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

02.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:15
Adana'da minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Eşiyle Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'na gitmek için Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Yılmaz'a, Mevlüt A. yönetimindeki 72 AAK 960 plakalı minibüs çarptı.

Ağır yaralanarak ambulansla özel hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Yılmaz'ın, minibüsün çarpması sonucu sürüklenerek hareketsiz kalması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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