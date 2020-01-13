Adana'da, minibüste 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Adana'da, minibüste 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan minibüste yapılan aramada, 4 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

13.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:20
Adana'da, minibüste 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

'da, ekiplerince sürücüsü durdurulan minibüste yapılan aramada, 4 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gümrük kaçağı sigaraların getirildiği minibüsün sürücüsünü, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Minibüsteki M.Y. ile F.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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