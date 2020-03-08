Adana'da minibüs şoförü, yolcu tarafından tabancayla öldürüldü
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Seyhan, Polis, Güncel

Adana'da minibüs şoförü, yolcu tarafından tabancayla öldürüldü

ADANA'da minibüse binin bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför M.S., hayatını kaybetti.

08.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:21
Adana'da minibüs şoförü, yolcu tarafından tabancayla öldürüldü

ADANA'da minibüse binin bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför M.S., hayatını kaybetti. Başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 M 0459 plakalı yolcu minibüsüne binen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, ücret vermek için şoför M.S.'nin yanına geldi. Bu sırada belinden çıkardığı tabancayla, diğer yolcuların dehşet dolu bakışları arasında M.S.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından yaralanan M.S., koltuğa yığıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise tanınmamak için üzerindeki montu çıkarıp, tabancayı da çevredeki bir iş yerinin önüne bıraktı. Saldırganın olay yerinden geçen bir başka minibüse binerek kaçtığı saptandı.

YOLCULAR DOLMUŞTAN İNDİPanik ve korku içinde minibüsten inen yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Başından yaralanan şoför M.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen M.S.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. M.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde bulunan boş kovan ve şüpheliye ait montta incelemeler yaptı. Olayı gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA

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Manşet

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