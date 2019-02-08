Adana'da Minibüs Devrildi: 2 Yaralı
Adana'da otoyolda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Adana'da otoyolda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Nedim Öztürk idaresindeki 77 DY 094 plakalı minibüs, merkez Sarıçam ilçesinde otoyolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Öztürk ile akrabası olduğu öğrenilen Berhan Umutlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA