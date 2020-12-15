Adana'da milli parkta avlanan 6 kişiye 42 bin 41 lira ceza
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Adana'da milli parkta avlanan 6 kişiye 42 bin 41 lira ceza

15.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:44
Adana'da milli parkta avlanan 6 kişiye 42 bin 41 lira ceza

Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki milli parkta avlanan 6 kişiye 42 bin 41 lira ceza uygulandı.

Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki milli parkta avlanan 6 kişiye 42 bin 41 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, milli parkta avlandıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, ses cihazı kullanıp av tüfeğiyle turna vuran 6 kişiyi yakaladı.

???????Yanlarında 2 pompalı tüfek bulunan 6 kişiye, toplam 42 bin 41 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:47:42. #1.14#
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