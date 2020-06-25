Adana'da midibüsün klimasında uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı
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Adana'da midibüsün klimasında uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da midibüsün klimasına gizlenmiş 39 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da midibüsün klimasında uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı
25.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:31

Adana'da midibüsün klimasına gizlenmiş 39 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir midibüsü takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdukları araçta, narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın tavan kısmına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede klimaya gizlenmiş 203 pakette 39 kilo 700 gram toz esrar bulundu.

Midibüsteki Suriye uyruklu şüpheliler Ali H. (34) ve Halit T. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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