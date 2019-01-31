Adana'da Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 8 Yaralı
Adana'da, iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Adana'da, iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Karataş Belediyesine ait 01 C 9242 plakalı midibüs, Adana-Karataş yolunda, operatör İbrahim Çeker yönetimindeki kepçeyle çarpışarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce midibüsten çıkarılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi.
Midibüstekilerin, askere gidecek Haydar Ateş'i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarına gittiği öğrenildi.
Kaynak: AA