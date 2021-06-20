Adana'da MHP'ye toplu katılım

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde muhalefet partilerine mensup 60 kişi MHP'ye geçti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde muhalefet partilerine mensup 60 kişi MHP'ye geçti.

Yüreğir'in Yunusoğlu Mahallesi'nde muhalefete mensup farklı siyasi partilerden 60 kişi MHP saflarına geçiş yaptı. Çoğunluğu çiftçi ve esnaf olan katılımcılara MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk; Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selamlarını ilettiler, teveccühlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Avcı ve MYK Üyesi Öztürk'ün yanı sıra MHP Yüreğir İlçe Başkanı Yıldıray Şener, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Korkut ile diğer protokol, MHP'ye geçen vatandaşlara üç hilal rozeti taktılar.

Çeşitli aşiretlere mensup aileleri temsil eden Ramazan Aslan, Ali Çevik, Musa İpekli, Emin Ergin, Fettah Yeşil, MHP'nin birlik, beraberlik, kardeşlik yolunda verdiği haklı mücadelenin farkında olduklarını belirterek, bu yüzden MHP'yi tercih ettiklerinin bildirdiler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı