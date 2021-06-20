Adana'da MHP'ye katılım

Adana'da, farklı siyasi partilerden Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) üye olan 60 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Adana'da, farklı siyasi partilerden Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) üye olan 60 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

MHP Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde farklı siyasi partilerden 60 kişi MHP saflarına geçiş yaptı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, partilerini tercih edenlere rozetlerini takarak teşekkür etti.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa