Adana'da MHP'ye katılım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da MHP'ye katılım

Adana'da MHP'ye katılım
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da, farklı siyasi partilerden Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) üye olan 60 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Adana'da, farklı siyasi partilerden Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) üye olan 60 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

MHP Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde farklı siyasi partilerden 60 kişi MHP saflarına geçiş yaptı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, partilerini tercih edenlere rozetlerini takarak teşekkür etti.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Rafet El Roman Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da MHP'ye katılım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 17:33:24. #1.15#

title