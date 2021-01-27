Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

27.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:29
Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

ADANA'da mezarlıkta karnından tüfekle vurulmuş, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

ADANA'da mezarlıkta karnından tüfekle vurulmuş, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na sabah saatlerinde kabir ziyaretine gelenler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerce yapılan incelemede 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Tüfekle karnından vurulduğu belirlenen erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin yanında av tüfeği, içki şişeleri ve otomobil kontak anahtarı bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu
Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu
Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu
Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Arda Turan Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 12:29:58. #1.14#
title