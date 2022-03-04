Adana'da mezarlığa izinsiz gömülmüş cenin bulundu - Haberler

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Adana'da mezarlığa izinsiz gömülmüş cenin bulundu

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da mezarlığa izinsiz gömülmüş cenin bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mezarlığa izinsiz gömülmüş cenin bulundu.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mezarlığa izinsiz gömülmüş cenin bulundu.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Zamlutlar Mezarlığı'na giden Adnan Kayas, aile kabristanlığının içinde çocuk mezarı olduğunu fark etti.

Aile yakınlarıyla görüşen Kayas, kimsenin defin yapmadığını öğrenince durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle açılan mezarlıkta 6-7 aylık olduğu değerlendirilen cenin buldu.

Cenin, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cenini mezarlığa izinsiz gömeni belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Ali Hocalı Mahallesi, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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