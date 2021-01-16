Adana'da metruk evde yangın: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Adana'da metruk evde yangın: 1 ölü

16.01.2021 03:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 03:46
Adana'da metruk evde yangın: 1 ölü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki kullanılmayan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden ekipler, metruk evde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da metruk evde yangın: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 03:46:32. #1.14#
title