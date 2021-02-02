Adana'da metruk binalar yıkıldı

Yüreğir Belediyesi çevreye ve vatandaşa sıkıntı oluşturan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çamlıbel, Tahsilli, Kiremithane, Havutlu, Sinanpaşa, Doğankent, Gümüşyazı, 19 Mayıs ve Başak mahallelerin de bulunan metruk binaların yıkıldığını bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yıkılmaya yüz tutmuş eski binalar vatandaşlarımız tarafından da şikayet konusu oluyordu. Kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasına izin vermemek adına yıkım çalışmalarımızı yaptık. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı