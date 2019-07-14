Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
M.D, metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi.
Kaynak: AA
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
Son Dakika Haberleri