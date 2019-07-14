Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

M.D, metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi.

Kaynak: AA