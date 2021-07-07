ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
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ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da mesire alanları, 1 Temmuz'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle kalabalıklaşırken, piknik yapanların ardında bıraktığı çöpler ise dikkat çekti.

ADANA'da mesire alanları, 1 Temmuz'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle kalabalıklaşırken, piknik yapanların ardında bıraktığı çöpler ise dikkat çekti. Çöpleri görenler, sorumsuz davrananlara tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarını sona erdiren, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından ülke genelinde sokaklar kalabalıklaştı. Yaz sıcağında bunalanlar ise özellikle piknik alanları ile park ve bahçelere akın etti. Adana'da da mesire alanları, hafta sonları daha yoğun olmak üzere günün neredeyse her saati dolmaya başladı. Piknik yapanların, yeşil alanlarda ardında bıraktığı çöpler ise dikkat çekti. Mesire alanlarındaki çöpleri görenler de sorumsuz davranan kişilere tepki gösterdi.

Ailesiyle merkez Çukurova ilçesindeki mesire alanına gelen Ahmet Baytekin (66), gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü belirterek, "Görüntü kötü. Pikniğe gelen, çöpünü burada bırakmış. Biz de geldiğimize pişman olduk. Çevrenin hali içler acısı. Kötü kokuya da neden oluyor. Her yer böyle olmasa da maalesef bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. Piknik alanı, doğa kirletilmez" dedi.

ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU
ADANA'DA MESİRE ALANLARI, PİKNİKÇİLERİN ÇÖPLERİYLE DOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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