Adana'da merada hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Adana'da merada hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Tufanbeyli ilçesi Ayvat Mahallesi Kınık mezrasındaki meraya başka bir mezradan gelen Kemal Çelik (46) ile Cafer A. (48) arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer A'nın av tüfeğiyle ateş açması sonucu Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cafer A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çelik'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA