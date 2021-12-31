ADANA'DA MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyelerince, 'Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci Yıldönümü Töreni' düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Menderes Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe gelenler, polislerce aranarak içeriye alındı. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı oturduğu salonda duvarlara, dini yazıların ve çeşitli özlü sözlerin bulunduğu pankartlar asıldı. İlahi ve dini marşların söylendiği etkinliğe katılanlar sık sık tekbir getirdi. Etkinlikte çok sayıda hoca ve hafız, duaların yanı sıra Kur'an-ı Kerim okudu.