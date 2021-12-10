Adana'da maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı - Haberler
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Adana'da maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı

Adana'da maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da belediye otobüsüne maskesiz binen yolcu, şoförün ihbarıyla çağrılan polislere kimlik göstermeyince gözaltına alındı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da belediye otobüsüne maskesiz binen yolcu, şoförün ihbarıyla çağrılan polislere kimlik göstermeyince gözaltına alındı.
Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda, Büyükşehir Belediyesine ait 01 DUY 90 plakalı halk otobüsüne binen E.D, maske takmadığı için şoför tarafından uyarıldı.
Yolcunun maske takmak istemediğini söylemesi üzerine şoför, polis ekiplerinden yardım istedi.
Bazı yolcular da tepki gösterdikleri E.D'den maskesini takmasını istedi.
Şikayet üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine kimlik bilgilerini vermeyen E.D, gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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