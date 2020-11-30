Adana'da maske takmayan sürücüye ceza uygulandı
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Adana'da maske takmayan sürücüye ceza uygulandı

30.11.2020 01:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 01:12
Adana'da maske takmayan sürücüye ceza uygulandı

Adana'da maske takmayan sürücüye ceza uygulandı.

Adana'da maske takmayan sürücüye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu 01 ABT 420 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliğini kontrol etmek istedi.

Ehliyetini ekiplere vermeye direnen sürücü otomobilden indirildi.

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Ardından kimliği ve ehliyeti kontrol edilen sürücü M.A, polisi kendisine ceza yazmaması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Ekipler, sürücüye maske takmadığı için 900 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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