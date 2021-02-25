Adana'da maske takmayan kişiye para cezası
25.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:52
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan kişiye para cezası yazıldı.
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan kişiye para cezası yazıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Beyaz Evler Mahallesi'nde polis ekipleri, açık alanda alkol alarak maske takmadığını belirlediği N.M'ye para cezası yazmak istedi.
Bu sırada cep telefonuyla polisleri çekmeye başlayan N.M. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
İşlemlerinin ardından sonra serbest bırakılan N.M'ye para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney