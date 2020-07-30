Adana'da maske takma zorunluluğu getirildi
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Adana'da maske takma zorunluluğu getirildi

Adana'da korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Adana'da maske takma zorunluluğu getirildi
30.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:54

Adana'da korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"30 Temmuz Perşembe günü saat 24.00'den itibaren vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir.

Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilecek olup aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak." - ADANA

Kaynak: İHA

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