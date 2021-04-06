Adana'da Mart ayında 108 'torbacı' tutuklandı
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Adana'da Mart ayında 108 'torbacı' tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Adana'da Mart ayında 108 'torbacı' tutuklandı

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 784 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 784 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 108'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Kentte 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 574 adrese baskın yapıldı. 784 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 51 kilo esrar, 344 bin 160 uyuşturucu hap, 12 kilo 302 gram bonzai, 5 kilo 905 gram metamfetamin, 613 gram bonzai, 283 gram eroin, 20 gram kokain, 14 kök Hint keneviri, 11 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 784 şüpheliden 108'i tutuklandı.


Adana'da Mart ayında 108 'torbacı' tutuklandı
Adana'da Mart ayında 108 'torbacı' tutuklandı
Adana'da Mart ayında 108 'torbacı' tutuklandı
Adana'da Mart ayında 108 'torbacı' tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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