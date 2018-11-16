Adana'da Marketten Silahlı Gasp İddiası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla market görevlilerini tehdit ederek kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alıp katığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, polis, bir marketler zincirinin Serinevler Mahallesi'ndeki şubesinden gasp ihbarı aldı.

Olay yerine giden ekipler, bir kişinin buradaki görevlileri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı çaldığı iddiası üzerine bölgede araştırma başlattı.

Polis, görgü şahidi bir kişiyle yaptığı görüşmede şüphelinin araçla olay yerinden kaçtığı bilgisini aldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.