Adana'da marketten hırsızlık yapan kişi yakalandı
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Adana'da marketten hırsızlık yapan kişi yakalandı

22.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:06
Adana'da marketten hırsızlık yapan kişi yakalandı

Adana'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Adana-Kozan yolunda bir benzinliğin market kısmından 4 bin 555 lira değerinde çeşitli markalarda sigara, 30 lira para ve meyve suyu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri iki kişiden M.D'yi merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma, diğer zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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