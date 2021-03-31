Adana'da marketten gasp girişimi sanığına 5 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası verildi
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Adana'da marketten gasp girişimi sanığına 5 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da marketten gasp girişimi sanığına 5 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası verildi

Adana'da marketten gasp girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık "yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da marketten gasp girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık "yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, M.K'nin, R.D'nin işlettiği marketin önüne gelerek para ile sigara istediği, talebinin reddedilmesi üzerine iş yerine girmeye çalıştığı ve hakaret ettiği R.D'yi yumrukla yaraladığını belirtti.

Tanık beyanları ve adli raporun, müştekinin beyanlarını doğruladığını bildiren savcı, M.K'nin "yağma" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

M.K, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.

Olay günü çok alkollü olduğunu savunan M.K, "Neler olduğunu hatırlamıyorum. Kimseyi yaralamadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdığı M.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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