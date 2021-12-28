Adana'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

İlçedeki marketlerde kontroller yapan ekipler, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomideki olumsuz etkisinin Türkiye'de de hissedildiğini belirtti.

Dolar kurundaki değişiklik nedeniyle ürünlerin fiyat etiketlerinde de değişiklikler yaşandığını ifade eden Kocaispir, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Türkiye'de kurun istikrar kazanmasıyla ilgili bir süreç başladı. Çok şükür 1 haftadan beri özellikle kur oynaklığı azalmış durumda. Dolar olması gereken noktaya doğru gerilemiş durumda. Bu noktada etiketlere yukarı doğru yansıyan fiyatların maalesef doların inmesiyle aşağı yönlü daha az yansıdığına şahitlik ediyoruz. Bu konuyla kamuoyunda ciddi bir farkındalık oluştu."

Kocaispir, kurdaki istikrarı sağlanmasına paralel şekilde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını normal fiyatlardan yapmalarını sağlamak için Ticaret İl Müdürlüğü ile işbirliğinde bir denetim sürecine girdiklerini belirtti.

Kocaispir, "İlçemizde tüm marketleri denetliyoruz. Yüreğir'de yaşayan vatandaşlarımız normal olması gereken fiyattan alışveriş yapana, ihtiyaçlarını giderene kadar biz bu denetimleri devam ettireceğiz. Bunun sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.