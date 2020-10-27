Adana'da marketin girişine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
27.10.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:28
Adana'da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir marketin girişine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir marketin girişine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Seray Tataroğlu yönetimindeki 01 AGB 903 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Şair Hasibe Hatun Caddesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir marketin giriş bölümüne çarptı.
Kazada hafif yaralanan Tataroğlu, market çalışanları tarafından aracından çıkarıldı, ayakta tedavi edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney