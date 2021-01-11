Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddia edilen PKK/KCK sanıkları hakim karşısında
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Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddia edilen PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

11.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:21
Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddia edilen PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddiasıyla "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından dava açılan 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddiasıyla "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından dava açılan 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar H.A. ve İ.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar F.S, F.K, G.M, S.A ve S.M.B. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık H.A. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve evinin çatısında ele geçirilen patlayıcı malzemelerle ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, "Adana'da marketin yakılması olayıyla bir bağlantım yok. Ben yasa dışı hiçbir eyleme katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da markete molotofkokteyli atılmasıyla ilgilerinin bulunmadığını iddia ederek beraatlerini istedi.

Tüm delillerin toplanmış olmasını göz önüne alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar H.A. ve İ.Ö'nün adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki markete molotofkokteylli saldırı düzenlenmişti, gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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