Adana'da market yangını Adana'da bir markette çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Adana'da bir markette çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir zincir market şubesinin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, marketin camlarını kırarak yangına müdahale etti.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, marketin içinde parke taşı bulunması nedeniyle marketin kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerine dururken, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA