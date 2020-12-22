Market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı
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Market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı

22.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:24

Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde yaptığı denetimler kapsamında Adana'da market ve pazarlarda uygulama gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde yaptığı denetimler kapsamında Adana'da market ve pazarlarda uygulama gerçekleştirildi.

Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de yer aldığı iki ekip, fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine Bakanlık talimatıyla denetimde bulundu.

Görevliler, marketlerde belirledikleri çeşitli ürünlerin güncel fiyatlarını belirledi, bu ürünlerin 3 ay önceki alış ve satış fiyatlarını içeren faturaları kontrol etti.

Pazar yerlerinde de denetim yapan ekipler faturaları kontrol etti, esnafa fiyat etiketlerini mutlaka ürünlerin üzerinde bulundurmaları uyarısı yaptı.

Market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı
Market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı
Market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı
Market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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