Adana'da market ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da 6 market ve 3 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da 6 market ve 3 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki 6 market ve 3 otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların Ramazan A. ve Yılmaz A. olduğunu belirledi. İki şüphelinin çaldıkları ürünlerin bazılarını ise Ş.B'ye sattığı tespit edildi.

Polis, yaptığı çalışmayla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, adres ve araçlarında çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan A. ve Yılmaz A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu