Adana'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Adana'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

17.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:02
Adana'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'da, yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Adana'da, yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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