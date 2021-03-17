Adana'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
17.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:02
Adana'da, yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Adana'da, yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu