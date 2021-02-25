Adana'da mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, bir mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekipleri, bir mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karaisalı ilçesi Çukur Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir kamyonetin ormanlık alanda park halinde olduğunu fark etti.

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmada, bir mağarada kaçak kazı yaptığını belirlediği 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Yanlarında dedektör, kürek, keser, kova, fener ve 2 kazma bulunan zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt