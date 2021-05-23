Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankında 14 kilogram esrar ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankında 14 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu değerlendirdiği bir otomobili durdurup dedektör köpek "Uzi" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, LPG tankına gizlenmiş 14 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki Suriye uyruklu İ.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi
Su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi
Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Prens Harry Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 10:12:36. #1.11#

title