Son dakika haber | Lösemili çocuklar Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı
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Son dakika haber | Lösemili çocuklar Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla lösemi hastası çocuklar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla lösemi hastası çocuklar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti.

İnci, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel ve beraberindeki lösemi hastası çocukları makamında ağırladı.

Çocukları teker teker makam koltuğuna oturtan İnci, onlara çeşitli hediyeler ile "çocuk polis kimlik kartı" verdi.

İnci, çocukların kendisini ziyaretinden mutlu olduğunu belirterek, hepsini evlatları olarak gördüğünü söyledi.

Gönüllü kök hücre bağış kampanyası başlattıklarını hatırlatan İnci, şunları kaydetti:

"Hepsi bizim evladımız, hepimizin çocukları, kendilerine her türlü yardıma hazırız. Gönüllü kök hücre bağış kampanyamızı geçen haftalarda başlatmıştık ve 210 çocuğumuz bağışlanan kök hücrelerden faydalanmış. Çocuklarımıza her zaman yardımcı olmamız lazım, bizim evlatlarımız... Onlara Allah'tan şifalar diliyoruz, hepsi de pırıl pırıl. İnanıyoruz ki sağlıklarına kavuşacaklar ve onlar da geleceğin polisleri olacaklar."

Son dakika haber | Lösemili çocuklar Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı
Son dakika haber | Lösemili çocuklar Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı
Son dakika haber | Lösemili çocuklar Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı
Son dakika haber | Lösemili çocuklar Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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