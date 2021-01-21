Lise öğrencileri soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yapıyor
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Lise öğrencileri soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yapıyor

21.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:59

Tufanbeyli ilçesinde lise öğrencileri, soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yaparak kentte belirli noktalara bırakıyor.

Tufanbeyli ilçesinde lise öğrencileri, soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yaparak kentte belirli noktalara bırakıyor.

İlçede meslek lisesi öğrencileri, kış şartlarında soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yapmaya karar verdi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle öğrenciler, okulun atölyesinde sokak hayvanlarının barınacağı kulübe yapmaya başladı.

Tamamlanan 50 barınağı kentin belirli noktalarına yerleştiren öğrenciler, daha fazla sokak hayvanının soğuktan korunması için barınak yapmaya devam ediyor.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, öğrencilerin duyarlılık örneğiyle hem kendilerini geliştirdiğini hem de hayvanları zorlu kış şartlarından koruduklarını söyledi.

Örnek davranışından dolayı öğrencileri tebrik eden Ömer Sevgili, vatandaşları çalışmalara destek vermeye davet etti.

Lise öğrencileri soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yapıyor
Lise öğrencileri soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yapıyor
Lise öğrencileri soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yapıyor
Lise öğrencileri soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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