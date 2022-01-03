Adana'da lise öğrencileri "Kurtuluş Sokağı" adlı tiyatro oyununu sahneledi

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri tarafından "Kurtuluş Sokağı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Tepebağ İmam Hatip Ortaokulu'nda etkinlik öncesi Adana Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından türküler seslendirildi.

Etkinlik daha sonra Av. Turhan Arın Sokak'ta öğrenciler tarafından hazırlanan "Kurtuluş Sokağı" tiyatro oyunuyla devam etti. Burada tarihi kostümler giyen öğrenciler ellerinde meşaleler eşliğinde şiirler okudu. Etkinlikte, Adana Anadolu Lisesinin hazırladığı "Kurtuluşumuzun 100. Yılı" dergileri dağıtıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, öğrencililere ve öğretmenlere teşekkür ederek, tiyatro oyununu çok başarılı bulduğunu söyledi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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