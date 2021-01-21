Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinden kaçak cep telefonu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinden kaçak cep telefonu çıktı

21.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:41
Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinden kaçak cep telefonu çıktı

Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinin içine gizlenmiş kaçak 70 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinin içine gizlenmiş kaçak 70 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yürüttüğü uygulamada, bir otobüsü durdurarak yolcuların kimliklerini kontrol etti, çanta ve valizlerini aradı.

Polis, üzerinde paketi açılmamış kaçak 2 cep telefonu ele geçirdiği yolcunun valizinde detaylı arama yaptı.

Ekipler, valizdeki leblebi, bulgur ve çay paketleri içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 68 cep telefonu daha buldu.

Kaçak cep telefonlarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Yaşar Güler Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Cemre Kemer Hande Erçel Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinden kaçak cep telefonu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:42:53. #1.14#
title