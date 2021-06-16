ADANA'DA LAVANTALAR ÇİÇEK AÇTI

ADANA'nın Feke ilçesinde üreticilerin, kolay yetiştirildiği ve ekonomik getirisi nedeniyle son yıllarda daha çok tercih ettiği, kokusu ve mor rengiyle dikkat çeken lavantalar çiçek açtı.

ADANA'nın Feke ilçesinde üreticilerin, kolay yetiştirildiği ve ekonomik getirisi nedeniyle son yıllarda daha çok tercih ettiği, kokusu ve mor rengiyle dikkat çeken lavantalar çiçek açtı.

İlçede 3 yıl önce 15 hektarlık bir alana ekilen lavantaların çiçek açmasıyla Tapan bölgesi mor renge büründü. Türkiye'de üretimi artan lavantalar, turizm ve ekonomik anlamda bölgeye katkı sunarken, açan lavanta çiçekleri hem kokusu hem de görüntüsüyle görsel bir şölen oluşturdu. Yaz mevsimiyle birlikte fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken çiçeklerin ziyaretçileriyse her geçen gün artıyor. Lavanta yetiştiren Hilal Köz, güzel anılar biriktirmek isteyen herkesi bahçesine beklediğini belirterek, "Kış boyunca bakımlarını yaptık. Yaz geldi ve her gelmemde farklı oluyorlar. Özellikle de kadınlara ekonomik destek sağladığı için bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Beş dönüm alana ekim yaptıklarını kaydeden Köz, "İlerleyen zamanlarda bu lavanta tarlalarını çoğaltabiliriz. Bahçem 3 yıllık, ilk ekenlerden biriyim, inşallah lavanta bahçeleriyle dolu bir Tapan bölgesini görmek istiyorum" diye konuştu.

8 dönüm alanda lavanta yetiştiren Abdullah Mert ise çocuk yaşlardan bu yana lavanta çiçeklerini çok sevdiğini, günde onlarca kişinin ziyaret ettiği bahçelerinden bu sene yüksek bir verim almayı beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı