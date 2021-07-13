KRİKOYLA KALDIRDIKLARI OTOMOBİLLERDEN LASTİK ÇALAN 3 HIRSIZ YAKALANDI

ADANA'da krikoyla kaldırdıkları 3 otomobilin 12 lastiğini jantlarıyla birlikte çalan 3 şüpheli, yakalandı.

ADANA'da krikoyla kaldırdıkları 3 otomobilin 12 lastiğini jantlarıyla birlikte çalan 3 şüpheli, yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde araçlarının lastiklerinin çalındığını iddia eden 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapan polis, 3 şüphelinin araçları kriko ile kaldırıp, 12 lastiği jantlarıyla birlikte çaldığını belirledi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin Bilal P., Özgür S. ile Şahin G. olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen polis, eş zamanlı baskınlarla Bilal P., Özgür S. ve Şahin G.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen lastikler, sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı