Adana'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 4 yaralı
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Adana'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 4 yaralı

Adana'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.A. yönetimindeki 46 NA 403 plakalı otomobil, Yassıçalı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu takla atarak devrildi.

Kazada, sürücü Y.A. ile otomobilde bulunan Ö.F.K, M.A. ve E.E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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