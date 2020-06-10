Adana'da kuzenlerinin silahlı saldırısına uğrayan iki kardeş yaralandı
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Adana'da kuzenlerinin silahlı saldırısına uğrayan iki kardeş yaralandı

Adana'da, Antalya'da vefat eden annelerinin cenaze törenine katılmak için havaalanına giden iki kardeş, kuzenlerinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Adana'da kuzenlerinin silahlı saldırısına uğrayan iki kardeş yaralandı
10.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:09

Adana'da, Antalya'da vefat eden annelerinin cenaze törenine katılmak için havaalanına giden iki kardeş, kuzenlerinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da vefat eden anneleri Keziban Dinler'in cenaze törenine katılmak için Adana Havaalanı'na doğru yola çıkan Ercan Dinler ve ağabeyi İsmail Dinler, husumetli oldukları iddia edilen kuzenleri G.A. ve A.A. kardeşlerle karşılaştı.

Çıkan tartışmanın ardından G.A. ve A.A, Dinler kardeşlerin içinde bulunduğu otomobile silahla ateş etti.

Şüpheliler araçlarına binerek olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kardeşe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Dinler kardeşleri kentteki hastanelere kaldırdı. İki kardeşin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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