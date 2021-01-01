Adana'da kuzenini öldürüp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Adana'da kuzenini öldürüp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı

01.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:18
Adana'da kuzenini öldürüp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde dün tartıştığı amcasının oğlu Gökhan Y'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlı Ramazan Y'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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