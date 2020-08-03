Adana'da kuyu faciasındaki 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
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Adana'da kuyu faciasındaki 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

Adana'da kazdıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kuyudan çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da kuyu faciasındaki 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
03.08.2020 19:24 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:51

Adana'da kazdıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kuyudan çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 1'i kız 4 çocuklu Haluk-Havva Karahan çifti, Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisinde satın aldıkları araziye ev yaptırdı. Burada tavuk yetiştiren Haluk Karahan, bahçesini sulamak için kuyu kazısına başladı. Bir kaç haftadır kuyu açmak için çalışma yapan Haluk Karahan, bugün de çalışmak için yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya indi. Haluk Karahan çıkmayınca oğlu Ömer ile kardeşi Sefa Karahan kuyuya indi. Bir süre sonra Havva Karahan da eşi, oğlu ve kaynından haber alamayınca kuyuya indi. Karahan çiftinin diğer çocukları endişelenip kuyuyu kontrol ettiklerinde içeriden gaz kokusu geldiğini fark etti. İçeridekilerin zehirlendiğini düşünerek 112'ye arayarak yardım istedi. Olay yerine jandarma, sağlık, Cankur ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak Haluk Karahan'ın ardından eşi Havva Karahan'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Bu sırada Karahan çiftinin çocukları gözyaşlarına boğulup feryat etti.

Karı ile kocanın cansız bedenlerinin kuyudan çıkartılmasının ardından ekipler 1 saatlik çalışma sonucu Ömer ve Sefa Karahan'ın da cansız bedenlerini kuyudan çıkarttı. 4 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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