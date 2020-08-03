Adana'da kuyu faciası: 4 ölü
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Adana'da kuyu faciası: 4 ölü

Adana'da açtıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenen 4 kişiden 2'sinin cesedi çıkarıldı.

Adana'da kuyu faciası: 4 ölü
03.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:02

Adana'da açtıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenen 4 kişiden 2'sinin cesedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisindeke evlerinin önünde su kuyusu açan Karahan ailesi yaklaşık 25 metre derinliğe ulaştı. Çalışma sırasında Haluk Karahan, eşi Havva, oğlu Ömer (22) ve kardeşi Sefa Karahan bugünde çalışma yapmak için su kuyusuna indi. Ancak 4 kişi metan gazından zehirlendi.

4 kişinin tekrar kuyudan çıkmaması ve ses gelmemesi üzerine Haluk Karahan'ın diğer çocukları jandarma, sağlık ekipleri ve Cankur'u arayarak yardım istedi.

Cankur ekiplerinin çalışması sonucu biri kadın 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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