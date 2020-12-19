Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı (2)
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Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı (2)

19.12.2020 19:40 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:44
Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı (2)

1 İŞÇİ SAĞ OLARAK KURTULDUAdana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın, polis ve itfaiye ve Cankur ekibinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

1 İŞÇİ SAĞ OLARAK KURTULDU

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın, polis ve itfaiye ve Cankur ekibinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Ekipler, Yalın'ı derinliği yaklaşık 8 metre olan kuyudan sağ olarak çıkardı. Kuyuya düşen diğer işçi Mehmet Köstekçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

'DİĞER İŞÇİNİN SESİ GELİYOR'

İşçilerin arkadaşı Hakan Acar, olay yerine gelerek yaptığı açıklamada, "İkisi de arkadaşımız. Başka yerlere de çalışıyorlarmış. Haftada iki kez burayı temizlemeye geliyorlar. Evin önünde bir kuyu açmışlar. 7-8 metre derinliğinde. Bir arkadaşımızı çıkardılar. Diğer arkadaşımız hala toprak altında ama sesi geliyormuş" diye konuştu. 

Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA,


Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı (2)
Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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